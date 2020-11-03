"Шахтар" із рахунком 0:6 програв у Лізі чемпіонів
"Шахтар" і "Боруссія" Менхенгладбах до цього між собою не зустрічалися
Ця гра стала для "Шахтаря" 21-й зустріччю з німецькими клубами в єврокубках: 7 перемог, 7 поразок
У Бундеслізі "Боруссія" М після 6 турів іде на 5-му місці; "Шахтар" в УПЛ після 8 турів 2-й
Донецький "Шахтар" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів із розгромним рахунком поступився "Боруссії" з Менхенгладбаха.
Поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський" пройшов за порожніх трибун і завершився з рахунком 0:6
OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Боруссія М.
Матч почався для чемпіонів України вкрай невдало. "Боруссія" з перших хвилин влаштувала потужний штурм, який завершився швидким голом. На 8-й хвилині Лайнер, отримавши пас від Крамера, кинувся в прорив по правому флангу. 28-річний захисник зробив точний простріл у штрафний, де Плеа в дотик відкрив рахунок.
Забивши гол, менхенгладбахці продовжили атакувати, маючи тотальну перевагу на всіх ділянках поля. У "гірників", які ніяк не могли пристосуватися до стилю гри опонента, були проблеми з виходом в атаку та складності з контролем м'яча.
На 18-й хвилині німці збільшили перевагу. 21-річний Бондар на рівному місці втратив м'яч. Крамер пробив здалеку, а все той же Бондар невдало підставив ногу. Після рикошету круглий влетів у сітку воріт – 0:2.
Господарі програвали майже всю боротьбу. Якщо раніше "Шахтар" терпів, то нині команді було важко навіть перейти центр поля.
На 26-й хвилині рахунок став розгромним. Гості вільно розіграли перед штрафним "Шахтаря". Нойхаус пропустив м'яч під ногою на Плеа, і француз найпотужнішим ударом метрів із двадцяти оформив дубль – 0:3.
Лише через пів години гри футболісти з України змогли створити перший небезпечний момент. Тете не вдалося переграти німецького голкіпера.
Під завісу тайму Бенсебаіні зробив рахунок 0:4. Удар захисника "Боруссії" головою після подачі зі "стандарту" припав на Бондаря. Однак м'яч відскочив до того ж Бенсебаіні, і він рикошетом від гравця "Шахтаря" відправив його у ворота.
У перерві Каштру випустив Коваленка, Мораеса й Алана Патріка, але вплинути на підсумковий результат португалець уже не зміг.
У другому таймі менхенгладбахці не економили сили, лише трохи зменшивши пресинг. Команда Марко Розі діяла так само дисципліновано й злагоджено, повністю контролюючи гру, і без особливих проблем ще двічі розписалася у воротах Трубіна.
На 65-й хвилині відзначився Штіндль, а на 78-й хет-трик зробив Плеа.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому турі "гірники" сенсаційно обіграли мадридський "Реал" (3:2), а в другому вистояли нульову нічию з італійським "Інтером".