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Бойко звернувся до вболівальників "Динамо" через Луческу

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,7 т.
Денис Бойко

Денис Бойко висловився про нового тренера "Динамо". ФК Динамо

Голкіпер "Динамо" Денис Бойко звернувся до вболівальників столичної команди з проханням підтримати призначення Мірчі Луческу головним тренером.

За словами воротаря, всi прекрасно знають, чого в кар'єрі домігся Луческу. Його досягнення говорять самі за себе, а що у нього вийде в "Динамо" – покаже час.

"Команда підтримала призначення Луческу, надасть йому шанобливий прийом і буде працювати з ним з повною викладкою. Особисто мені хотілося б, щоб Мірчу Луческу і "Динамо" підтримали вболівальники. Зараз нам важливо, щоб була можливість спокійно працювати, готуватися до сезону і зосередитися на досягненні результатів. Дуже багато емоцій навколо команди останнім часом, необхідно заспокоїтися і планомірно йти вперед", – сказав Бойко в інтерв'ю пресслужбі "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Сергій Сидорчук заявив, що в емоційному плані новина про Луческу справила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, в тому числі і негативних.

Беньямін Вербич зізнався, що призначення Луческу стало сюрпризом для нього особисто і несподіванкою для інших футболістів.

УкраїнаКиївФК Динамо КиївДенис БойкоМірча Луческу
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