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21 березня • оновлено в 15:48
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Майже 20 мільйонів євро: яких збитків зазнають клуби в чемпіонаті Італії через коронавірус

1.3т
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Епідемія коронавірусу завдає шкоди всій економіці Італії, зокрема й футбольним структурам – на клуби чекають великі втрати.

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За попередніми підрахунками, футбольні клуби позбудуться майже 30% свого бюджету. Відомий футбольний італійський скаут Алекс Великих, що працює з низкою команд Серії А, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів про фінансові прогнози для клубів та очікувані втрати.

"Ювентус" та "Інтер" втратять десятки мільйонів євро, зокрема через припинення єврокубків

"Ювентус" та "Інтер" втратять десятки мільйонів євро, зокрема через припинення єврокубків

"У цьому питанні клуби треба розділяти на два типи – які беруть участь і не беруть участь в єврокубках. Гроші, що надходять в клубну касу з Ліги чемпіонів або Ліги Європи, складають значну частину бюджету. У Італії на момент зупинки в єврокубках було 5 клубів ("Ювентус", "Аталанта", "Наполі", "Інтер" і "Рома"), і всі вони тепер зазнають збитків. Плюс акції "Ювентуса" та "Роми" котирувалися на біржі досить високо, але зараз вони істотно втратили в ціні. Тому збитки таких клубів розглядаються в дуже великих розмірах, макро значеннях, котори відразу важко привести", – говорить Великих.

"Якщо говорити про середні клуби Серії А, то це збитки в районі 20 млн євро, плюс-мінус. Багато чого ще залежить від ситуації з футболістами та їхніми контрактами. Також багато клубів зараз будуть позбавлятися від гравців, знижуючи їхню трансферну вартість і продаючи тільки заради зменшення зарплатної відомості. Але загалом ФК хочуть отримати своєрідний "податковий карантин" на деякий час, щоб позбутися від оподаткування контрактів футболістів", – сказав скаут.

Алекс Великих

Алекс Великих

footboom.com

Зі свого боку клуби вже зараз продумують стратегії виходу з кризи і оптимізації витрат, шукаючи підтримки в держави.

"Зараз клуби просять державної підтримки для італійського футболу. За попередніми розрахунками, ФК втратять 30% бюджету. Але вони просять не повернути їм гроші, рівносильні збитку, а пропонують два варіанти. Перший – букмекерські контори. В Італії заборонене пряме спонсорство конторами футбольних клубів, але тепер клуби хочуть спрямувати доходи від букмекерів на підтримку клубів. Другий варіант, якщо не вдасться реалізувати перший, – звільнення від оподаткування самих контрактів футболістів. Це дасть можливість клубам зекономити ту частину відрахувань, яку вони роблять з кожного контракту у вигляді податку", – повідав Алекс Великих.

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Серія А зупинена через епідемію коронавірусу 9 березня, коли був зіграний 26-й тур. Після цього деякі команди піддалися зараженню коронавірусом, через що пішли на двотижневий карантин. Нещодавно в Італії було визначено, що орієнтовно чемпіонат можна відновити 2-3 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через заняття спортом на вулиці під час карантину в Італії можуть ввести війська.

Повну версію інтерв'ю з Алексом Великих читайте на нашому сайті найближчим часом

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Чемпіонат Італії Коронавірус
Місце
Італія
Теги
ФК Інтер ФК Ювентус ФК Рома
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