Майже 20 мільйонів євро: яких збитків зазнають клуби в чемпіонаті Італії через коронавірус

Епідемія коронавірусу завдає шкоди всій економіці Італії, зокрема й футбольним структурам – на клуби чекають великі втрати.

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За попередніми підрахунками, футбольні клуби позбудуться майже 30% свого бюджету. Відомий футбольний італійський скаут Алекс Великих, що працює з низкою команд Серії А, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів про фінансові прогнози для клубів та очікувані втрати.

"Ювентус" та "Інтер" втратять десятки мільйонів євро, зокрема через припинення єврокубків

"У цьому питанні клуби треба розділяти на два типи – які беруть участь і не беруть участь в єврокубках. Гроші, що надходять в клубну касу з Ліги чемпіонів або Ліги Європи, складають значну частину бюджету. У Італії на момент зупинки в єврокубках було 5 клубів ("Ювентус", "Аталанта", "Наполі", "Інтер" і "Рома"), і всі вони тепер зазнають збитків. Плюс акції "Ювентуса" та "Роми" котирувалися на біржі досить високо, але зараз вони істотно втратили в ціні. Тому збитки таких клубів розглядаються в дуже великих розмірах, макро значеннях, котори відразу важко привести", – говорить Великих.

"Якщо говорити про середні клуби Серії А, то це збитки в районі 20 млн євро, плюс-мінус. Багато чого ще залежить від ситуації з футболістами та їхніми контрактами. Також багато клубів зараз будуть позбавлятися від гравців, знижуючи їхню трансферну вартість і продаючи тільки заради зменшення зарплатної відомості. Але загалом ФК хочуть отримати своєрідний "податковий карантин" на деякий час, щоб позбутися від оподаткування контрактів футболістів", – сказав скаут.

Алекс Великих footboom.com

Зі свого боку клуби вже зараз продумують стратегії виходу з кризи і оптимізації витрат, шукаючи підтримки в держави.

"Зараз клуби просять державної підтримки для італійського футболу. За попередніми розрахунками, ФК втратять 30% бюджету. Але вони просять не повернути їм гроші, рівносильні збитку, а пропонують два варіанти. Перший – букмекерські контори. В Італії заборонене пряме спонсорство конторами футбольних клубів, але тепер клуби хочуть спрямувати доходи від букмекерів на підтримку клубів. Другий варіант, якщо не вдасться реалізувати перший, – звільнення від оподаткування самих контрактів футболістів. Це дасть можливість клубам зекономити ту частину відрахувань, яку вони роблять з кожного контракту у вигляді податку", – повідав Алекс Великих.

Серія А зупинена через епідемію коронавірусу 9 березня, коли був зіграний 26-й тур. Після цього деякі команди піддалися зараженню коронавірусом, через що пішли на двотижневий карантин. Нещодавно в Італії було визначено, що орієнтовно чемпіонат можна відновити 2-3 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через заняття спортом на вулиці під час карантину в Італії можуть ввести війська.

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