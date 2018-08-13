"Багато співають": Хацкевич розповів про адаптацію новачків "Динамо"

Цього літа "Динамо" підписало кілька новачків із Бразилії, які поки фактично не виходять на поле. Одного з них - Вітора Буено - кияни сьогодні представили громадськості, а головний тренер "Біло-синіх" Олександр Хацкевич розповів, як бразильці адаптуються до нової команди.

"Якщо Владислав (Супряга. - прим. ред.) більше знає, що таке "Динамо", то Вітору ще належить це зрозуміти. Нам, у першу чергу, потрібно допомогти йому тут адаптуватися. Легіонеру завжди важко звикнути не тільки до нового клубу, але й взагалі до нового життя. А те, що він уміє на футбольному полі, ми вже побачили і в тренувальному процесі, і в іграх. Тому наше завдання, в першу чергу, допомогти Вітору освоїтися в Києві та Динамо", - сказав Хацкевич.

Також тренер розповів, за допомогою чого Буено та інші бразильці стають своїми в Києві.

"Всі новачки - дуже позитивні хлопці, постійно співають, весело з ними. Так що я дуже радий, що у нас такі нові футболісти", - повідав Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" підписало Буено на початку серпня, купивши його у бразильського "Сантоса".