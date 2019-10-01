Аталанта - Шахтар: відео голів Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у другому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 грає в гостях з італійською "Аталантою". Зустріч проходить на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Аталанта - Шахтар.

"Аталанта" Італія – "Шахтар" Україна 1:2

На 15-й хвилині П'ятов відбив пенальті

Гол: 1: 0 – 28 Сапата.

1: 1 – 41 Мораес.

1:2 – 90 Соломон.

Аталанта – Голліні, Хатебур (Госенс, 57), Масьєлло (Мюріель, 68), Толо, Кастаньо, Гомес, Пашаліч, Ілічіч (Малиновський, 57), де Рон, Паломіно, Сапата.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Ісмаїлі, Кривцов, Болбат (Додо, 90), Алан Патрік (Соломон, 69), Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос (Коноплянка, 86), Мораес.

Попередження: Кривцов (15), Степаненко (35), Ілічіч (44), Мораес (45), де Рон (49), Болбат (64), Толо (80), Малиновський (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі Ліги чемпіонів. Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

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