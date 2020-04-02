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3 квітня • оновлено в 01:33
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Віцечемпіонка Європи з фітнес-бікіні Соколова порадувала відвертими фото

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Віцечемпіонка Європи з фітнес-бікіні росіянка Марія Соколова працює Insta-блогером, фітнес-тренером і бікіні-моделлю, а її відверті знімки приковують увагу численних користувачів мережі.

У 2012 році дівчина завела профіль в Instagram, почавши ділитися з підписниками програмою тренувань і показувати їм свої результати. У 2015 році вона пішла у Національний університет фітнесу, де удосконалила свої навички і поглибила знання в цій сфері, що дозволило їй почати активну тренерську діяльність.

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

У 2017 році Соколова вперше наважилася на участь у змаганнях з фітнесу, а вже у 2018-му взяла "срібло" на чемпіонаті Європи.

Зараз 24-річна дівчина продовжує займатися улюбленою справою та нарощувати популярність в Instagram – на її сторінку вже підписалися 377 тисяч осіб. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно насолодитися її знімками в соціальній мережі.

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

Марія Соколова

Марія Соколова

@marrymemariya

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита бразильська фітнес-модель Вівіан Вінклер Лоуренсо вразила фантастичною фігурою.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Росія Москва
Теги
модель Фітнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Julius Evola
Julius Evola
Хорошо, когда обоз преклоняется перед русскими красавицами
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Спорт роздягальня

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