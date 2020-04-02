Віцечемпіонка Європи з фітнес-бікіні Соколова порадувала відвертими фото

Віцечемпіонка Європи з фітнес-бікіні росіянка Марія Соколова працює Insta-блогером, фітнес-тренером і бікіні-моделлю, а її відверті знімки приковують увагу численних користувачів мережі.

У 2012 році дівчина завела профіль в Instagram, почавши ділитися з підписниками програмою тренувань і показувати їм свої результати. У 2015 році вона пішла у Національний університет фітнесу, де удосконалила свої навички і поглибила знання в цій сфері, що дозволило їй почати активну тренерську діяльність.

Марія Соколова @marrymemariya

У 2017 році Соколова вперше наважилася на участь у змаганнях з фітнесу, а вже у 2018-му взяла "срібло" на чемпіонаті Європи.

Зараз 24-річна дівчина продовжує займатися улюбленою справою та нарощувати популярність в Instagram – на її сторінку вже підписалися 377 тисяч осіб. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно насолодитися її знімками в соціальній мережі.

Марія Соколова @marrymemariya

Марія Соколова @marrymemariya

Марія Соколова @marrymemariya

Марія Соколова @marrymemariya

Марія Соколова @marrymemariya

Марія Соколова @marrymemariya

Марія Соколова @marrymemariya

Марія Соколова @marrymemariya

Марія Соколова @marrymemariya

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