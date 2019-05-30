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/роздягальня

Віце-чеміонка світу з України зробила груди і показала себе повністю голою

4.5тЧитати матеріал російською

Срібна призерка чемпіонатів Європи та світу, переможниця міжнародних турнірів із фітнесу та бодібілдингу Анна Скворцова порадувала своїх підписників в Instagram відвертим знімком.

28-річна українка не так давно зробила операцію зі збільшення грудей і не змогла втратити можливість похвалитися результатами.

"Тобі не личить цей костюм. Тобі треба або плаття, або нічого... Я вважаю за краще нічого", - підписала дівчина кадр, у якому стоїть абсолютно роздягнена на тлі вікна.

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Новини
Вболівальниці масово роздяглися на трибуні під час футболу в Чехії: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська фітнес-модель Шайєнн Ів стала справжньою зіркою Instagram після того, як стала публікувати свої напівоголені фотографії з ідеальними грудьми.

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Теми
Дієти та фітнескультуризм і бодібілдинг
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как надоели эти гермафродиты! Вставные сиськи, вставные губы... Единственное, что ей надо было вставить - мозги! Хотя бы силиконовые!
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