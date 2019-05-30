Віце-чеміонка світу з України зробила груди і показала себе повністю голою

Срібна призерка чемпіонатів Європи та світу, переможниця міжнародних турнірів із фітнесу та бодібілдингу Анна Скворцова порадувала своїх підписників в Instagram відвертим знімком.

28-річна українка не так давно зробила операцію зі збільшення грудей і не змогла втратити можливість похвалитися результатами.

"Тобі не личить цей костюм. Тобі треба або плаття, або нічого... Я вважаю за краще нічого", - підписала дівчина кадр, у якому стоїть абсолютно роздягнена на тлі вікна.

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська фітнес-модель Шайєнн Ів стала справжньою зіркою Instagram після того, як стала публікувати свої напівоголені фотографії з ідеальними грудьми.

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