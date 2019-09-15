"Відкрита до всього": знаменита тенісистка не відмовилася знятися в порно

Німецька професійна тенісистка югославського походження Андреа Петкович несподівано відреагувала на пропозицію одного з фанатів знятися в порно.

"Знімайся в порно, якщо з тенісом не вийде!" - написав фоловер спортсменці в одній з соцмереж.

"Напевно, треба бути до всього відкритою", - відповіла 32-річна переможниця шести турнірів WTA в одиночному розряді в Twitter, виклавши скріншот звернення вболівальника.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність німкені і вирішити, чи підходить вона для зйомках у дорослих фільмах.

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

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