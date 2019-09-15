"Відкрита до всього": знаменита тенісистка не відмовилася знятися в порно

Німецька професійна тенісистка югославського походження Андреа Петкович несподівано відреагувала на пропозицію одного з фанатів знятися в порно.
"Знімайся в порно, якщо з тенісом не вийде!" - написав фоловер спортсменці в одній з соцмереж.
"Напевно, треба бути до всього відкритою", - відповіла 32-річна переможниця шести турнірів WTA в одиночному розряді в Twitter, виклавши скріншот звернення вболівальника.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність німкені і вирішити, чи підходить вона для зйомках у дорослих фільмах.
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-чемпіонка Москви по фітнес-бікіні Аліна Хилько догодила в гучний скандал. В інтернеті спливло жорстке порновідео спортсменки.
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