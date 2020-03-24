Непереможний боксер Олександр Усик у розпал епідемії коронавірусу запустив новий челендж у соцмережах.

"Друзі! Давайте зробимо різноманітним період карантину і перевіримо свої фізичні можливості", – звернувся до українців боксер.

Кримчанин запропонував своїм шанувальникам зловити монети або інші предмети, креативно пожонглювати або продемонструвати будь-який інший метод вправ.

Відео треба залити в свій акаунт, поставивши хеш-тег #UsykChallenge. Найкумедніші і креативні варіанти Усик обіцяє опублікувати у себе в сторіз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус. Олександр Алієв, зі свогобоку, заявив, що новини про численні смерті від цієї хвороби в Італії є фейком.

Раніше Олександр заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал у мережі своїми порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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