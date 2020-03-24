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25 березня • оновлено в 00:44
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Усик через коронавiрус звернувся до українців

2.3т
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Непереможний боксер Олександр Усик у розпал епідемії коронавірусу запустив новий челендж у соцмережах.

"Друзі! Давайте зробимо різноманітним період карантину і перевіримо свої фізичні можливості", – звернувся до українців боксер.

Кримчанин запропонував своїм шанувальникам зловити монети або інші предмети, креативно пожонглювати або продемонструвати будь-який інший метод вправ.

Відео треба залити в свій акаунт, поставивши хеш-тег #UsykChallenge. Найкумедніші і креативні варіанти Усик обіцяє опублікувати у себе в сторіз.

🟢Друзья! Давайте разнообразим період карантину і перевіримо свої фізичні можливості! 🎾Попробуйте зловити монети або інші предмети, креативно жонглювати чи може інший подібний метод вправ! ⚽️Отмечайте мій акаунт з хеш-тегом #UsykChallenge 🏀Самие кумедні та креативні варіанти будуть опубліковані у мене в Сторіс! ⚾️Желаю Всім міцного здоров'я в цей непростий період! 🙏🏻 🎯 @ boxraw # Undisputed17 ⠀ 🟢Friends! Let's a little moving in the quarantine period and check our physical ability ! 🎾Try catching coins or other items, creative juggling, or maybe another similar exercises method! ⚽Tag my account with the hash-tag #UsykChallenge 🏀The most fun and creative options will be published in my stories ! 🙏I wish you all Best of Health during in this difficult time ! 🎯 @ boxraw # Undisputed17

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус. Олександр Алієв, зі свогобоку, заявив, що новини про численні смерті від цієї хвороби в Італії є фейком.

Раніше Олександр заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал у мережі своїми порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Усик
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
на Афоне мозг оставил....
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