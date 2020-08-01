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Українська віцечемпіонка світу знялася в купальнику

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
1,7 т.
Софія Колодій

Софія Колодій знялася в купальнику. Instagram Софії Колодій

Українська зірка фітнесу Софія Майборода (Колодій) яскраво проводить свою літню відпустку.

Переможниця Кубка України-2018 у категорії фітнес-бікіні до 160 см, а також володарка "срібла" чемпіонату світу, що пройшов у польському Білостоці, похвалилася знімками в купальнику.

У коментарях під знімками дніпрянку завалили компліментами, відзначаючи її фантастичну зовнішність і жіночні форми.

Софія Колодій у басейні

Софія Колодій у басейні Instagram Софії Колодій

Софія Колодій у джакузі

Софія Колодій у джакузі Instagram Софії Колодій

Софія Колодій на тлі моря

Софія Колодій на тлі моря Instagram Софії Колодій

Софія Колодій у бікіні

Софія Колодій у бікіні Instagram Софії Колодій

Софія Колодій загоряє

Софія Колодій загоряє Instagram Софії Колодій

Софія Колодій у тропіках

Софія Колодій у тропіках Instagram Софії Колодій

Софія Колодій на шезлонгу

Софія Колодій на шезлонгу Instagram Софії Колодій

Софія Колодій

Софія Колодій Instagram Софії Колодій

Софія Колодій робить селфі

Софія Колодій робить селфі Instagram Софії Колодій

Софія Колодій на одному з турнірів

Софія Колодій на одному з турнірів Instagram Софії Колодій

Софія Колодій під час змагань

Софія Колодій під час змагань Instagram Софії Колодій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Софія викликала справжній фурор у соціальних мережах своїми відвертими знімками. Дівчина знялася повністю оголеною.

Дієти та фітнес
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