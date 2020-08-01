Українська віцечемпіонка світу знялася в купальнику

Українська зірка фітнесу Софія Майборода (Колодій) яскраво проводить свою літню відпустку.

Переможниця Кубка України-2018 у категорії фітнес-бікіні до 160 см, а також володарка "срібла" чемпіонату світу, що пройшов у польському Білостоці, похвалилася знімками в купальнику.

У коментарях під знімками дніпрянку завалили компліментами, відзначаючи її фантастичну зовнішність і жіночні форми.

Софія Колодій у басейні Instagram Софії Колодій

Софія Колодій у джакузі Instagram Софії Колодій

Софія Колодій на тлі моря Instagram Софії Колодій

Софія Колодій у бікіні Instagram Софії Колодій

Софія Колодій загоряє Instagram Софії Колодій

Софія Колодій у тропіках Instagram Софії Колодій

Софія Колодій на шезлонгу Instagram Софії Колодій

Софія Колодій Instagram Софії Колодій

Софія Колодій робить селфі Instagram Софії Колодій

Софія Колодій на одному з турнірів Instagram Софії Колодій

Софія Колодій під час змагань Instagram Софії Колодій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Софія викликала справжній фурор у соціальних мережах своїми відвертими знімками. Дівчина знялася повністю оголеною.