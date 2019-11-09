Головна Новини
9 листопада • оновлено в 14:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Українська фітнес-модель знялася голою з колодою між ніг

4.9т Читати матеріал російською

Популярна фітнес-модель Катерина Слабунова шокувала своїх передплатників відвертою еротикою з відпочинку.

31-річна донеччанка, яка вже кілька років живе і тренується в столиці України, сфотографувалася абсолютно оголеною, осідлавши величезну колоду.

Багатотисячні фоловери в Intstagram не змогли пройти повз таку красу, заваливши дівчину в коментарях зізнаннями в коханні.

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Катерина Слабунова

Катерина Слабунова

Instagram Катерини Слабунової

Новини
Роздягнена українська чемпіонка вразила мережу гарячим відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому Слабунова викликала справжній фурор, знявшись голою після тренування

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
11
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки