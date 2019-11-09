Українська фітнес-модель знялася голою з колодою між ніг

Популярна фітнес-модель Катерина Слабунова шокувала своїх передплатників відвертою еротикою з відпочинку.
31-річна донеччанка, яка вже кілька років живе і тренується в столиці України, сфотографувалася абсолютно оголеною, осідлавши величезну колоду.
Багатотисячні фоловери в Intstagram не змогли пройти повз таку красу, заваливши дівчину в коментарях зізнаннями в коханні.
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Катерина Слабунова
Instagram Катерини Слабунової
Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому Слабунова викликала справжній фурор, знявшись голою після тренування
Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!
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