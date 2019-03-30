Спортсменка народила через три місяці після смерті

Каноїстка з Португалії Катаріна Секейра народила хлопчика після того, як у грудні лікарі констатували у неї смерть мозку.

Новонародженого назвали Сальвадор (у перекладі з португальської — Спаситель), повідомляє The Sun.

Секейра була талановитою каноїсткою, але з дитинства страждала на астму. На 19-му тижні вагітності у неї стався важкий напад, після якого вона була введена в стан штучної коми. Незабаром здоров'я дівчини погіршилося, і 26 грудня стало відомо, що її мозок помер.

Катаріна Секейра The Sun

Протягом 56 днів до неї був підключений апарат штучної вентиляції легенів, щоб дитина могла вижити в утробі жінки.

На 32-му тижні вагітності ситуація ускладнилася. Лікарі були змушені провести кесарів розтин і витягти плід. Через кілька годин після цього вони відключили апаратуру, яка підтримувала життєдіяльність спортсменки.

Вага новонародженої дитини — 1,7 кг. Близько трьох тижнів вона буде перебувати в лікарні. Батько дитини пообіцяв піклуватися про малюка.

Видання відзначає, що в Португалії це вже другий випадок, коли у матері, у якої зафіксована смерть мозку, народжується дитина.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що мешканка Бангладеш за місяць двічі пережила пологи. Вона народила близнюків через 26 днів після появи на світ її першого сина. Медики пояснили аномалію другою маткою, яка була у жінки від народження.

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