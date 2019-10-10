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10 жовтня • оновлено в 21:33
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Популярна фітнесмодель з голими грудьми знялася в незвичайній потрійний еротиці

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Популярна американська фітнесмодель і тренер Жанетт Фелісіано порадувала своїх шанувальників в Instagram оголеною фотосесією.

Відома спортсменка знялася абсолютно без одягу, але прикрила груди руками. Незвичайності додає той факт, що дівчина одночасно закриває інтимні частини тіла і своїм двом відображенням у дзеркалі.

Фанати фітоняшкі завалили її тонною захоплених коментарів, відзначаючи оригінальність ідеї, яка підкреслює підтягнуте тіло і опуклі форми.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися красунею.

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Жанетт Фелісіано

Жанетт Фелісіано

Instagram

Новини
Знаменита гімнастка знялася повністю оголеною для журналу - опубліковані фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні популярна італійська фітоняшка викликала справжній фурор в Instagram своїми відвертими фотографіями.

Призерка міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу показала себе повністю роздягненою і закликала своїх передплатниць робити так само.

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Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
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Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Экий ужас. Найдется ли в мире извращенец, у которого на "это" случится эрекция?
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
фубля...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
,
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