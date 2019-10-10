Популярна американська фітнесмодель і тренер Жанетт Фелісіано порадувала своїх шанувальників в Instagram оголеною фотосесією.

Відома спортсменка знялася абсолютно без одягу, але прикрила груди руками. Незвичайності додає той факт, що дівчина одночасно закриває інтимні частини тіла і своїм двом відображенням у дзеркалі.

Фанати фітоняшкі завалили її тонною захоплених коментарів, відзначаючи оригінальність ідеї, яка підкреслює підтягнуте тіло і опуклі форми.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися красунею.

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Жанетт Фелісіано Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні популярна італійська фітоняшка викликала справжній фурор в Instagram своїми відвертими фотографіями.

Призерка міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу показала себе повністю роздягненою і закликала своїх передплатниць робити так само.

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