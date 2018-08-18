Популярна фітнес-модель виклала в інтернет оголені селфі

Популярна китайська фітнес-модель Філліс Хуань викликала справжній фурор серед своїх багатотисячних шанувальників відвертими фотографіями. 41-річна спортсменка після того, як зробила нові груди, почала періодично викладати в Instagram свої оголені селфі.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність культурісткі.
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Філліс Хуань
Відзначимо, що не так давно популярна фітнес-модель виклала голі селфі, викликавши захоплення в мережі.
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