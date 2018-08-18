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ЕкономікаШоу

Популярна фітнес-модель виклала в інтернет оголені селфі

7.3тЧитати новину російською

Популярна китайська фітнес-модель Філліс Хуань викликала справжній фурор серед своїх багатотисячних шанувальників відвертими фотографіями. 41-річна спортсменка після того, як зробила нові груди, почала періодично викладати в Instagram свої оголені селфі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність культурісткі.

Новини
Популярна фітнес-модель знялася повністю оголеною

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Філліс Хуань

Instagram

Відзначимо, що не так давно популярна фітнес-модель виклала голі селфі, викликавши захоплення в мережі.

Читайте всі новини по темі "культуризм і бодібілдинг" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
культуризм і бодібілдингДієти та фітнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Який жах!
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Кузнецова Тамара
Кузнецова Тамара
При дaвлeние выше 140/90 - срочно чистите сосyды! Домашний способ прочиcтить соcуды бeз врачeй http://xoroshui.maminforum.com
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