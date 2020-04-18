П'ятиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Світлана Ромашина виконала фрагмент своєї програми в ванні під час самоізоляції через пандемію коронавiрусу.
10-разова чемпіонка Європи з Росії роздяглася, виконавши кілька рухів одна, а закінчила виступ разом з дочкою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита дівчина-боєць жіночого найлегшій дивізіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Пейдж ВанЗант, жартома вирубала свого чоловіка.
26-річна красуня разом з чоловіком Остіном Вандерфордом на карантині взяла участь в танцювальному челенджi, який несподівано завершила ударом ногою в голову.
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