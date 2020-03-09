Неймовірне перетворення: шведська фітнес-модель показала ідеальне тіло

Шведська зірка Instagram Джеллі Девоут набула популярності, коли показала, як їй вдалося повністю змінити життя, зайнявшись фітнесом і сівши на дієту. Тепер вона має ідеальне тіло.

Життя Девоут змінилося в 21 рік, коли вона залишилася вкрай незадоволена, побачивши свою фотографію в купальнику. Тоді вона всього за пару місяців зуміла скинути близько 18 кілограм завдяки збалансованому харчуванню, майже повній відмові від алкоголю та інтенсивним тренуванням.

Джеллі Девоут @jellydevote

Зараз 27-річна фітнес-модель надає платні послуги зі складання програм тренувань і здорового харчування, пропонуючи відвідувачам свого сайту JellyDevote досягти бажаного результату за 21 день.

Джеллі Девоут до і після @jellydevote

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно оцінити ідеальне тіло Девоут, глянувши на фотографії з її Instagram.

Джеллі Девоут @jellydevote

Джеллі Девоут @jellydevote

Джеллі Девоут @jellydevote

Джеллі Девоут @jellydevote

Джеллі Девоут @jellydevote

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанська фітнес-модель Ана Козар, яка має більше 2,4 млн підписників в Instagram, в молодості грала у фільмах для дорослих.

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