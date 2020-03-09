Головна Новини
10 березня • оновлено в 01:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Неймовірне перетворення: шведська фітнес-модель показала ідеальне тіло

787
Читати матеріал російською

Шведська зірка Instagram Джеллі Девоут набула популярності, коли показала, як їй вдалося повністю змінити життя, зайнявшись фітнесом і сівши на дієту. Тепер вона має ідеальне тіло.

Життя Девоут змінилося в 21 рік, коли вона залишилася вкрай незадоволена, побачивши свою фотографію в купальнику. Тоді вона всього за пару місяців зуміла скинути близько 18 кілограм завдяки збалансованому харчуванню, майже повній відмові від алкоголю та інтенсивним тренуванням.

Джеллі Девоут

Джеллі Девоут

@jellydevote

Зараз 27-річна фітнес-модель надає платні послуги зі складання програм тренувань і здорового харчування, пропонуючи відвідувачам свого сайту JellyDevote досягти бажаного результату за 21 день.

Джеллі Девоут до і після

Джеллі Девоут до і після

@jellydevote

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно оцінити ідеальне тіло Девоут, глянувши на фотографії з її Instagram.

Джеллі Девоут

Джеллі Девоут

@jellydevote

Джеллі Девоут

Джеллі Девоут

@jellydevote

Джеллі Девоут

Джеллі Девоут

@jellydevote

Джеллі Девоут

Джеллі Девоут

@jellydevote

Джеллі Девоут

Джеллі Девоут

@jellydevote

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанська фітнес-модель Ана Козар, яка має більше 2,4 млн підписників в Instagram, в молодості грала у фільмах для дорослих.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Теги
модель Фітнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Кингз
VS
Колорадо
Гости не проиграют
1.42 Сделать ставку
Эдмонтон
VS
Вегас
Победа хозяев
2.325 Сделать ставку
Виннипег
VS
Аризона
Победа хозяев
2.25 Сделать ставку
Баффало
VS
Вашингтон
Хозяева не проиграют
1.85 Сделать ставку
Денвер
VS
Милуоки
Тотал меньше 222,5 очка
1.89 Сделать ставку
Юта
VS
Торонто
Тотал больше 223,5 очка
1.90 Сделать ставку
Валенсия
VS
Аталанта
Победа Валенсии с форой (0)
2.14 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Тоттенхэм
Инд. тотал Лейпцига больше 1.5
1.58 Сделать ставку
Эйбар
VS
Реал Сосьедад
Победа Реала Сосьедад с форой (0)
1.83 Сделать ставку
Автомобилист
VS
Сибирь
Победа Автомобилиста
1.75 Сделать ставку