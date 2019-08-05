"Не встигли зачепитися": стали відомі нові подробиці загибелі в Криму російських кікбоксерок

Загиблих російських кікбоксерок Фатіму Жагупову та Еліну Гісмєєву намагалися врятувати інші члени збірної, однак дівчат накрила хвиля, що призвело до трагедії.

Про це телеканалу "360" розповіла інша спортсменка Анна Поскрьобишева, яка проживала з Жагуповою в одній кімнаті.

"Фатіма спробувала витягнути подругу, яка почала тонути, і у неї не вийшло. Їх накрило хвилею і потягло в море. Побігли хлопці рятувати з мотузками, дівчата не встигли зачепитися. Викликали співробітників МНС, після приїзду вони побачили лише одне тіло. Дістати його не змогли, тому що був шторм. Вранці море заспокоїлося. Спочатку знайшли Еліну, через півгодини – Фатіму", – повідомила Анна.

Еліна Гісмєєва і Фатіма Жагупова Федерація кікбоксингу Росії

Інша подруга сім'ї Жагупових розповіла, що чемпіонка світу з кікбоксингу намагалася зайвий раз не лізти у воду, оскільки плавала не дуже добре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33-річна Фатіма Жагупова і 27-річна Еліна Гісмєєва загинули в Севастополі у неділю, 4 серпня. Смерть спортсменок підтвердили у Федерації кікбоксингу Росії.

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