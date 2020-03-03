Головна Новини
3 березня • оновлено в 02:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Надихає бути найкращим: дівчина хокеїста НХЛ порадувала сексуальними фото

226
Читати матеріал російською

Кращий хокеїст "Міннесоти" з НХЛ швейцарець Кевін Фіала проводить найкращий сезон у кар'єрі. І все це завдяки розкішній дівчині Джесіці Льюнг, яка надихає його на нові звершення.

На рахунку Фіали 20 голів і 29 ассистів в нинішньому сезоні Національної хокейної ліги (НХЛ), що є найкращим показником в команді.

Джессіка Льюнг

Джессіка Льюнг

24-річна красуня є уродженкою Швеції. Коли Фіала виступав за "Нешвілл" дівчина була змушена розриватися між рідною країною, де знаходилася її робота, і США, де живе її любов. Парі вдалося подолати ці труднощі, і зараз вони часто виставляють спільні фотографії з Міннесоти.

Як видно зі знімків Льюнг в Instagram, вона захоплюється модою та фітнесом, а також володіє маленькою собачкою.

Джессіка Льюнг

Джессіка Льюнг

@jessicaljung

Джессіка Льюнг

Джессіка Льюнг

@jessicaljung

Джессіка Льюнг

Джессіка Льюнг

@jessicaljung

Джессіка Льюнг

Джессіка Льюнг

@jessicaljung

Джессіка Льюнг

Джессіка Льюнг

@jessicaljung

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина чесько-російського хокеїста Дмитра Яшкіна, який раніше грав у НХЛ, Надя користується великою популярністю в Instagram. Їй навіть присвячують вірші.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "НХЛ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НХЛ
Місце
США
Тег
Фітнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Мона Бартель
VS
Ирина Бегу
Победа Ирины Бегу с форой в -3.0 гейма
1.91 Сделать ставку
Виктория Томова
VS
Магдалена Фрех
Победа Виктории Томовой с форой в +3,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Штефани Фегеле
VS
Лейла Фернандес
Победа Штефани Фегеле с форой в +3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Аранча Рус
VS
Варвара Флинк
Победа Аранчи Рус с форой в -3,5 гейма
1.82 Сделать ставку
Анастасия Потапова
VS
Джулия Гатто-Монтиконе
Победа Анастасии Потаповой с форой в -4,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Лорен Дэвис
VS
Надя Подороска
Победа Нади Подороски с форой в +2,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Барбара Хаас
VS
Ирина Фалькони
Победа Барбары Хаас с форой в +3,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Шелби Роджерс
VS
Николь Гиббс
Победа Шелби Роджерс с форой в -3,0 гейма
1.88 Сделать ставку
Анна Калинская
VS
Усуэ Арконада
Победа Анны Калинской с форой в -1,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Катарина Завацкая
VS
Франческа Ди Лоренцо
Победа Франчески Ди Лоренцо с форой в -0,5 гейма
1.85 Сделать ставку