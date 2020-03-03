Надихає бути найкращим: дівчина хокеїста НХЛ порадувала сексуальними фото

Кращий хокеїст "Міннесоти" з НХЛ швейцарець Кевін Фіала проводить найкращий сезон у кар'єрі. І все це завдяки розкішній дівчині Джесіці Льюнг, яка надихає його на нові звершення.

На рахунку Фіали 20 голів і 29 ассистів в нинішньому сезоні Національної хокейної ліги (НХЛ), що є найкращим показником в команді.

Джессіка Льюнг

24-річна красуня є уродженкою Швеції. Коли Фіала виступав за "Нешвілл" дівчина була змушена розриватися між рідною країною, де знаходилася її робота, і США, де живе її любов. Парі вдалося подолати ці труднощі, і зараз вони часто виставляють спільні фотографії з Міннесоти.

Як видно зі знімків Льюнг в Instagram, вона захоплюється модою та фітнесом, а також володіє маленькою собачкою.

Джессіка Льюнг @jessicaljung

Джессіка Льюнг @jessicaljung

Джессіка Льюнг @jessicaljung

Джессіка Льюнг @jessicaljung

Джессіка Льюнг @jessicaljung

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина чесько-російського хокеїста Дмитра Яшкіна, який раніше грав у НХЛ, Надя користується великою популярністю в Instagram. Їй навіть присвячують вірші.

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