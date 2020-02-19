Головна Новини
20 лютого • оновлено в 02:10
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Королева Instagram: пишногруда американська фітоняшка роздяглася на пляжі

1.5т
Читати матеріал російською

Ана Чері – американська модель, персональний тренер з фітнесу, зірка YouTube та Instagram з 12,5 мільйонами підписників і власниця тренажерного залу в Каліфорнії.

Як повідомляє видання Dreshare, вона стала популярною, коли погодилася роздягнутися для журналу Playboy у 2015 році. На її рахунку також безліч еротичних фотосесій у бікіні.

Ана Чері

Ана Чері

Body Engineers

I'm 100% business ... Most of the time 😉😏 I've been hard at work these last few months building my curves , but come January 1st I'm launching my annual New Year New You Challenge and I'll be shredding along with all my clients 🙌🏼🙌 🏼 time to get toned in 2020 !! TAG A FRIEND !! # 2020 #newyearnewyou #challenge #body #fit #fitness #curvy #curvygirl

Публікація від AnaCherí (@anacheri)

When it's getting HoT but you wanna stay CHill @ignite CBD

Публікація від AnaCherí (@anacheri)

Капітал 33-річної моделі оцінюється в 3,1 мільйона доларів, а доходи – у 250-300 тисяч доларів. Чері веде свій фітнес-канал на YouTube, на який підписано майже 90 тисяч осіб, де публікує мотиваційні відео, вправи для тренувань, інтерв'ю та велику кількість іншого контенту.

Новини
Все пробачать: волейболістка збірної Туреччини підкорила мережу

OBOZREVATEL повідомляв, як виглядає сербська модель Софія Мілошевич, заради якої нападник "Реала" Лука Йович покинув дівчину з семимісячною дитиною після переїзду в Мадрид.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особа
Ана Черi
Місце
США
Теги
модель Фітнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Борна Чорич
VS
Тьяго Уайлд
Победа Борна Чорича с форой в -3,0 гейма
1.76 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Хауме Муньяр
Победа Доминика Тима с форой в -4,5 гейма
1.72 Сделать ставку
Украина
VS
Россия
Украина финиширует выше
1.6 Сделать ставку
Лоренцо Сонего
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Джанлука Магер
Тотал больше 22,5 геймов
2.04 Сделать ставку
Марин Чилич
VS
Денис Шаповалов
Победа Марина Чилича с форой в +1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Жиль Симон
VS
Альяж Бедене
Победа Альяжа Бедене с форой в -1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Янник Синнер
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.85 Сделать ставку
Шахтер
VS
Бенфика
Победа хозяев
2.41 Сделать ставку
Брюгге
VS
Манчестер Юнайтед
Гости не проиграют
1.44 Сделать ставку