Королева Instagram: пишногруда американська фітоняшка роздяглася на пляжі

Ана Чері – американська модель, персональний тренер з фітнесу, зірка YouTube та Instagram з 12,5 мільйонами підписників і власниця тренажерного залу в Каліфорнії.

Як повідомляє видання Dreshare, вона стала популярною, коли погодилася роздягнутися для журналу Playboy у 2015 році. На її рахунку також безліч еротичних фотосесій у бікіні.

Ана Чері Body Engineers

Капітал 33-річної моделі оцінюється в 3,1 мільйона доларів, а доходи – у 250-300 тисяч доларів. Чері веде свій фітнес-канал на YouTube, на який підписано майже 90 тисяч осіб, де публікує мотиваційні відео, вправи для тренувань, інтерв'ю та велику кількість іншого контенту.

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