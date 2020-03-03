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4 березня • оновлено в 05:15
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Австралійська фітнес-модель похвалилася ідеальними формами

2.2т
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Австралійська фітнес-модель Шантель Найт не втомлюється радувати підписників фотографіями, на яких чітко видно її пишні форми.

Дівчина захоплюється заняттями у спортзалі, де проводить велику кількість часу. Вона також цікавиться серфінгом, йогою та іншими активними видами спорту. На сайті Zeromedia опублікували сексуальне відео з тренуванням спортсменки.

У 2018 році Найт стала переможницею австралійського аматорського турніру під назвою "Bikini Open" у класі B і посіла третє місце в аналогічному чемпіонаті штату Новий Південний Уельс.

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно насолодитися фотографіями приголомшливої австралійки.

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Шантель Найт

Шантель Найт

@chantelleeknight

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита іспанська фітнес-модель Вікторія Ломба стала жертвою інтернет-зловмисників. Хакери вкрали її архів з ресурсу, де зірки спорту та гламуру тримають свої інтимні відео.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Місце
Австралія
Теги
модель Фітнес
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