Абсолютна чемпіонка України з фітнесу знялася топлес

Абсолютна чемпіонка по фітнес-бікіні 2017 і 2018 викликала справжній фурор в мережі відвертою фотосесією.

25-річна уродженка Малина (Київська область), яка свого часу ставала віцечемпіонкою світу, знялася топлес.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися знімками нашої співвітчизниці.

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Яна Єнько @yana_yenko_ifbb

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома іспанська фітнес-модель Марія Паулетт, що стала в 2014 році абсолютною чемпіонкою Olympia Amateur Spain з талією 54 см, виклала в Instagram свої оголені фото.

40-річна фітоняшка справила незабутнє враження, знявшись топлес, і продемонструвавши всім свої велики і ідеальні груди.

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