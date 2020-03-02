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2 березня • оновлено в 03:33
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Абсолютна чемпіонка України з фітнесу знялася топлес

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Абсолютна чемпіонка по фітнес-бікіні 2017 і 2018 викликала справжній фурор в мережі відвертою фотосесією.

25-річна уродженка Малина (Київська область), яка свого часу ставала віцечемпіонкою світу, знялася топлес.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися знімками нашої співвітчизниці.

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Яна Єнько

Яна Єнько

@yana_yenko_ifbb

Новини
Ірина Морозюк знялася топлес, прикрившись резинкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома іспанська фітнес-модель Марія Паулетт, що стала в 2014 році абсолютною чемпіонкою Olympia Amateur Spain з талією 54 см, виклала в Instagram свої оголені фото.

40-річна фітоняшка справила незабутнє враження, знявшись топлес, і продемонструвавши всім свої велики і ідеальні груди.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
культуризм і бодібілдинг Дієти та фітнес
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Ставка матча
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VS
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Победа Ольги Данилович с форой в -0,5 гейма
1.84 Сделать ставку
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Ван Синь-Ю
Победа Синь-Ю Ван с форой в +3,5 гейма
1.81 Сделать ставку
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1.91 Сделать ставку
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1.87 Сделать ставку
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Осеан Доден
Победа Осеан Доден с форой в -4,5 гейма
1.68 Сделать ставку
Вера Лапко
VS
Камила Джорджи
Победа Камилы Джорджи со счетом 2:0
1.84 Сделать ставку
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Паула Бадоса
Победа Паулы Бадосы с форой в +1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
София Кенин
VS
Виталия Дьяченко
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Дарья Касаткина
VS
Полин Парментье
Победа Дарьи Касаткиной с форой в -5,5 гейма
1.88 Сделать ставку