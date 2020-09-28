3-разова чемпіонка світу з України вразила мережу тілом в бікіні

Абсолютна чемпіонка України з фітнесу та триразова чемпіонка світу в категорії "фітнес-бікіні" Анна Круковська викликала справжній фурор в соцмережах своїми фотографіями з відпочинку.

32-річна уродженка Черкас виклала знімки з турецької Аланії і зібрала масу захоплених коментарів в Instagram.

Шанувальники спортсменки відзначають її неймовірні жіночні форми і спортивне тіло. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю нашої співвітчизниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, срібна призерка чемпіонатів Європи та світу, переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу Анна Скворцова викликала фурор в Instagram оголеною фотографією.

29-річна українка виклала в мережу знімок, на якому зображена в ліжку разом зі своїм чоловіком.