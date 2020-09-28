3-разова чемпіонка світу з України вразила мережу тілом в бікіні

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
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Анна Круковська

Абсолютна чемпіонка України з фітнесу та триразова чемпіонка світу в категорії "фітнес-бікіні" Анна Круковська викликала справжній фурор в соцмережах своїми фотографіями з відпочинку.

32-річна уродженка Черкас виклала знімки з турецької Аланії і зібрала масу захоплених коментарів в Instagram.

Шанувальники спортсменки відзначають її неймовірні жіночні форми і спортивне тіло. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю нашої співвітчизниці.

Анна Круковська на березі басейну
Анна Круковська
Анна Круковська сидить на березі басейну
Анна Круковська в маслі
Анна Круковська на набережній
Анна Круковська захопила пружними стегнами
Анна Круковська в рожевому

Коментарі під фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, срібна призерка чемпіонатів Європи та світу, переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу Анна Скворцова викликала фурор в Instagram оголеною фотографією.

29-річна українка виклала в мережу знімок, на якому зображена в ліжку разом зі своїм чоловіком.

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