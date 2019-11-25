З'явилися деталі наступного бою Усика

Британський промоутер Едді Гірн веде активну роботу над організацією поєдинку між українцем Олександром Усиком (17-0-0, 13 КО) і британцем Дереком Чісорою (32-9-0, 23 КО).

"Я працюю над битвою Усик – Чісора. Якщо нічого не вдасться, є варіант з поєдинком Чісора – Паркер. З високою ймовірностю Дерек Чісора проведе свій наступний бій у лютому в Манчестері", – заявив Гірн у інтерв'ю агентству boxingnews24.

Олександр Усик

Якщо Усик програє Чісорі, то втратить статус обов'язкового претендента WBO на бій з переможцем реваншу Джошуа – Руїс, але промоутер вважає, що це його не зупинить.

"Не думаю, що Усик чекатиме до наступного літа. У нього був майже рік перерви, а потім він провів 7 раундів в поєдинку проти Візерспуна. Його приваблює битва з Чісорою, який теж не проти вийти на ринг з українцем. Думаю, що це буде хороший бій", – додав Гірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу Деонтей Вайлдер відповів на слова Василя Ломаченка про те, що "Усик зводить його до школи".

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