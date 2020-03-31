Легендарний український боксер Володимир Кличко записав жорстке відеозвернення до співвітчизників через пандемію коронавірусу.

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Ексчемпіон світу, який наразі перебуває в ізоляції в Нью-Йорку, що найбільше постраждав від вірусу в США, закликав українців сидіти по домівках і не порушувати режим карантину.

"Друзі, в нинішніх кризі і виклику, через який проходить практично весь світ, є головний і просто принцип: якщо ти вдома – значить, ти захищений. Поїхавши до початку пандемії, я перебуваю за межами України. Але думками я з вами, на Батьківщині. Сьогодні складна ситуація в усьому світі, а особливо в США. Вірус вирує і розповсюджується з величезною прогресією. Багато хворих і, на жаль, померлих. Навіть тут не вистачає елементарних засобів захисту, а в Нью-Йорку в центральному парку розгорнули польовий госпіталь. Я не хочу, щоб Україну біда торкнулася в такому масштабі! І перше, чого нам потрібно дотримуватися – це запобіжні заходи і обмеження. І коли вам говорять "залишіться вдома" – це означає, залишіться вдома і убезпечте себе. Жодна зустріч не варта того, щоб бути кинутими на ваги життя", – сказав Володимир підвищеним тоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Руслан Малиновський назвав ідіотами тих, хто вважає коронавірус несерйозною проблемою. У свою чергу український ексфутболіст збірної Росії Юрій Никифоров розповів про жахливу ситуацію в Іспанії.

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