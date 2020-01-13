"Ви тільки подивіться!" Уайлдер обматюкав Ф'юрі та Джошуа

Американський чемпіон суперважкої ваги Деонтей Уайлдер вилаявся на адресу свого майбутнього суперника Тайсона Ф'юрі та його співвітчизника Ентоні Джошуа.

Бронзового бомбардувальника обурило те, що AJ запропонував свою допомогу Ф'юрі в якості спаринг-партнера в тренувальному таборі Циганського короля напередодні бою 22 лютого. На думку володаря поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC), два британці об'єдналися проти нього.

Деонтей Уайлдер

"Так, я бачив це. Ви тільки подивіться на цих с*чок! А як ще назвати людей, які об'єднуються проти когось? Вони кажуть, що кращі в дивізіоні, я говорю, що я. І тепер ці д*****би намагаються об'єднається в одну команду. Вважаю, це протистояння США – Великобританія", – цитує Уайлдера The Sun з посиланням на ThaBoxingVoice.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з промоутерів Олександра Усика Едді Хірн висміяв поведінку Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера напередодні матчу-реваншу.

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