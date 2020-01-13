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13 січня • оновлено в 20:48
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"Ви тільки подивіться!" Уайлдер обматюкав Ф'юрі та Джошуа

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Американський чемпіон суперважкої ваги Деонтей Уайлдер вилаявся на адресу свого майбутнього суперника Тайсона Ф'юрі та його співвітчизника Ентоні Джошуа.

Бронзового бомбардувальника обурило те, що AJ запропонував свою допомогу Ф'юрі в якості спаринг-партнера в тренувальному таборі Циганського короля напередодні бою 22 лютого. На думку володаря поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC), два британці об'єдналися проти нього.

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Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

"Так, я бачив це. Ви тільки подивіться на цих с*чок! А як ще назвати людей, які об'єднуються проти когось? Вони кажуть, що кращі в дивізіоні, я говорю, що я. І тепер ці д*****би намагаються об'єднається в одну команду. Вважаю, це протистояння США – Великобританія", – цитує Уайлдера The Sun з посиланням на ThaBoxingVoice.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з промоутерів Олександра Усика Едді Хірн висміяв поведінку Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера напередодні матчу-реваншу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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