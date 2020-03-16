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16 березня • оновлено в 10:23
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Усик розповів про новий вірус: спортивні підсумки 15 березня

1.1т
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Українка Марина Мороз встановила рекорд Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), а Олександр Усик розповів про те, що заразився новим типом вірусу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 15 березня.

Крім того, донецький "Шахтар" програв луганській "Зорі" в черговому турі УПЛ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга чемпіонів UFC
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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