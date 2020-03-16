Усик розповів про новий вірус: спортивні підсумки 15 березня

Українка Марина Мороз встановила рекорд Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), а Олександр Усик розповів про те, що заразився новим типом вірусу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 15 березня.

Крім того, донецький "Шахтар" програв луганській "Зорі" в черговому турі УПЛ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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