''Усик на підході'': відомий промоутер прокоментував повернення Кличка

Британський промоутер Едді Хірн висловився про чутки щодо повернення легендарного боксера Володимира Кличка на ринг.

На думку фахівця, відновлення кар'єри екс-чемпіоном світу малоймовірно.

"Я не впевнений, що Кличко відновить кар'єру. Я думаю, що зараз такий привабливий час у суперважкій вазі, що люди, які нещодавно закінчили кар'єру, кажуть: "Вау, такого не було, коли я бився". Можливо, Кличко дивиться на суперважкий дивізіон і каже: "Я хотів би опинитися серед них". Джошуа, Уайт, Ф'юрі, Ортіс, Міллер, Усик на підході. Я думаю, що не проходить і дня, щоб Володимир не бажав повернутися, тому що він великий-великий претендент. У нього велике серце і він великий конкурент", - цитує Хірна VRinge.

Володимир Кличко klitschko-brothers.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що легендарний Володимир Кличко може повернутися в професійний бокс.

Наступним суперником українця стане британець Ділліан Уайт, який в грудні відправив у важкий нокаут Дерека Чісору.

Бій Кличко можуть організувати на "Уемблі", а в вечорі боксу візьме участь ще один українець Олександр Усик.

Сам Володимир дав офіційний коментар з приводу повернення на своїй сторінці в Twitter.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!