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''Усик на підході'': відомий промоутер прокоментував повернення Кличка

1.1тЧитати матеріал російською

Британський промоутер Едді Хірн висловився про чутки щодо повернення легендарного боксера Володимира Кличка на ринг.

На думку фахівця, відновлення кар'єри екс-чемпіоном світу малоймовірно.

"Я не впевнений, що Кличко відновить кар'єру. Я думаю, що зараз такий привабливий час у суперважкій вазі, що люди, які нещодавно закінчили кар'єру, кажуть: "Вау, такого не було, коли я бився". Можливо, Кличко дивиться на суперважкий дивізіон і каже: "Я хотів би опинитися серед них". Джошуа, Уайт, Ф'юрі, Ортіс, Міллер, Усик на підході. Я думаю, що не проходить і дня, щоб Володимир не бажав повернутися, тому що він великий-великий претендент. У нього велике серце і він великий конкурент", - цитує Хірна VRinge.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

klitschko-brothers.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Едді ХірнВолодимир КличкоОлександр УсикЕнтоні ДжошуаТайсон Ф'юрі
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