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23 січня • оновлено в 16:56
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Усик може поставити під загрозу бій із Джошуа

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Обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа, Олександр Усик може ризикнути титульним боєм проти британця.

Як повідомляє агентство Express, український боксер по лінії WBO і болгарин Кубрат Пулєв по лінії IBF є обов'язковими претендентами на титульний поєдинок проти Джошуа. Очікується, що саме Пулєв, який чекає на свій шанс із 2018 року, стане наступним суперником британського боксера, а бій відбудеться у Лондоні в кінці травня або на початку червня.

Олександр Усик – Ентоні Джошуа

Олександр Усик – Ентоні Джошуа

Усик має можливість побитися з другим номером у рейтингу WBO Джозефом Паркером або британцем Дереком Чісорою. Однак у разі проведення виставкового бою з одним із них українець ризикує втратити статус першого обов'язкового претендента на поєдинок із Джошуа. Наш боксер ще остаточно не вирішив щодо цього питання.

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"Я буду першим": Джошуа кинув виклик Усику

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа потрапив у неоднозначну ситуацію під час зустрічі з президентом Нігерії Мухаммаду Бухарі і був розкритикований у мережі.

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Тема
WBO
Особи
Дерек Чісора Джозеф Паркер Кубрат Пулєв Ентоні Джошуа Олександр Усик
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