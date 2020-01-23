Усик може поставити під загрозу бій із Джошуа

Обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа, Олександр Усик може ризикнути титульним боєм проти британця.

Як повідомляє агентство Express, український боксер по лінії WBO і болгарин Кубрат Пулєв по лінії IBF є обов'язковими претендентами на титульний поєдинок проти Джошуа. Очікується, що саме Пулєв, який чекає на свій шанс із 2018 року, стане наступним суперником британського боксера, а бій відбудеться у Лондоні в кінці травня або на початку червня.

Олександр Усик – Ентоні Джошуа

Усик має можливість побитися з другим номером у рейтингу WBO Джозефом Паркером або британцем Дереком Чісорою. Однак у разі проведення виставкового бою з одним із них українець ризикує втратити статус першого обов'язкового претендента на поєдинок із Джошуа. Наш боксер ще остаточно не вирішив щодо цього питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа потрапив у неоднозначну ситуацію під час зустрічі з президентом Нігерії Мухаммаду Бухарі і був розкритикований у мережі.

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