Усик і Чісора здивували зовнішнім виглядом на зважуванні. Фото

У п'ятницю, 30 жовтня, відбулася традиційна процедура зважування перед боєм Олександра Усика та Дерека Чісори, на якій боксери здивували присутніх незвичайним зовнішнім виглядом.

Британець на честь Геловіну з'явився на публіці в образі Джокера з написом "WAR" на животі. Наш співвітчизник, у свою чергу, вийшов у шкарпетках різного кольору – білого та чорного.

Нагадаємо, що Чісора виявився важчим за Усика на 17 кілограмів. Його вага перед поєдинком, який відбудеться в суботу, 31 жовтня, склала 115,6 кг, а вага українця – 98,4 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр висловився про те, яким буде бій проти Дерека, а також розповів, як на його настрій вплинула поразка Ломаченка в бою з Лопесом.