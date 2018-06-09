Усик - Гассиев: букмекери змінили котирування на перемогу українця

Чемпіон світу за версіями WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО), як і раніше є фаворитом бою проти росіянина Мурата Гассіева (26-0, 19 КО), який володіє поясами IBF і WBА, проте коефіцієнт на перемогу українця змінився .

Ставки на те, що Усик переможе Гассіева тепер приймаються з показником 1.33 (раніше було 1.36). Котирування на тріумф Гассіева рівні 3.25 (було 3.10).

Нічия в поєдинку не передбачена, проте коефіцієнт на те, що три судді виставлять однакові оцінки за підсумками бою також змінився і становить 21.00 (було 23:00).

Вирішальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем і росіянином був запланований на 11 травня, але пізніше його перенесли .

Після цього російська сторона усіляким чином намагалася роздобути право на організацію вечора. За словами Абеля Санчеса (тренера Гассіева), поєдинок запланований на 21 липня .

Альберт Сієста, промоутер екс-чемпіона світу WBC у важкій вазі Майріс Бріедіс, розповів про те, що якщо Олександру запропонують 17 млн доларів за бій в Росії, то він можливо погодиться.

Нагадаємо, в півфіналі Усик здолав латиша Бріедіса, а Гассиев нокаутував кубинця Дортікоса.