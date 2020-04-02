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2 квітня • оновлено в 16:01
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Усик – Ф'юрі: Гассієв дав прогноз

2.3т
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Російський боксер Мурат Гассієв хотів би побачити поєдинок Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі.

На думку Гассієва, британець на сьогодні є найсильнішим суперваговиком планети, а українець може скласти йому гідну конкуренцію.

"Я завжди говорив, що Ф'юрі зараз №1 у хевівейті. І у нього зараз ніхто не виграє. Думаю, Усик зможе щось показати в такому протистоянні. Вони трошки схожі – один постійно смикає та рухається, Усик теж. Було б цікаво подивитися на їхній бій. Усику зараз найголовніше – відбоксувати з Чісорою. А там вже видно буде. Усик нічим не поступається тим суперваговикам, які є. І габаритами він не дуже маленький", – сказав Гассієв у інтерв'ю YоuTube-каналу "Ушатайка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик мав битися з Дереком Чісорою 23 травня, проте бій перенесли через пандемію коронавірусу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Мурат Гассієв Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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