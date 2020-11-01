Усик переміг Чісору і став претендентом на чемпіонський бій з Джошуа

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) здобув перемогу над британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) і завоював титул обов'язкового претендента по лінії WBO e суперважкій вазі.

12-раундовий поєдинок в Лондоні на "Уемблі Арена" завершився перемогою нашого співвітчизника за очками: 117:112, 115:113, 115:113.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Усик – Чісора.

Перед боєм коефіцієнт на перемогу Сашка становив 1,14. Успіх Чісори відповідав коефіцієнту 5,50, нічия – 34,00.

Чісора з перших хвилин захопив центр рингу, засипаючи українця градом ударів. Усик намагався максимально рухатися, йдучи від ударів, лише зрідка контратакуючи.

Дерек продовжив насідати, роблячи ставку на дуже сильні розмашисті бокові удари. Кримчанин раз по раз йшов від них. Кілька ударів потрапило в голову українця, змусивши його піти в глухий захист. В атаці наш співвітчизник виглядав досить безпорадно.

У третій трихвилинці британець намагався немов косою, своїм бічним ударом вирубати Усика. Саша тримався, відбігаючи від найнебезпечніших бічних боксера з Лондона, не забуваючи відповідати комбінаціями тулуб-голова.

Лише до середини 4-го раунду Саша на деякий час зайняв центр рингу, але потім знову британець активізувався. Під час таймаута обидва боксери важко дихали, відновлюючи сили.

Чісора працював не системно – хвилями – на початку раунду і в кінцівці. У такі моменти "пауз" свої удари намагався донести Усик. Чісора помітно зменшив інтенсивність, поступово віддаючи ініціативу опоненту.

Екватор бою Усик провів в основному в захисті. Складалося враження, що Олександру просто ніколи було бити – він був повністю зосереджений на тому, щоб уникнути широких і розгонистих бічних ударів Чісори.

У 7-му трихвилинці стала відчуватися втома британця, який розганявся лише до кінця. Але в цей раз останні секунди раунду були за українцем. Саша зміг серією точних "пострілів" трохи потрясти опонента, притиснувши його до канатів. Від розв'язки спортсмена з Англії врятував гонг.

Усик почав працювати першим номером, взявши центр рингу. Двієчки проходили по обличчю Чісори. Дерек вже не викидав свої "молоти", а був більше зосереджений на захисті.

У 9-му раунді господар рингу знову активізувався, змусивши Усика бігати по рингу, ухиляючись від кулаків противника.

У чемпіонських раундах відчувалася перевага Чісору. Тільки сімферополець сповільнювався, відразу в нього летіли бічні удари.

В останніх раундах Усик зміг дати відсіч, насідаючи на Дерека, що в підсумку і відобразилося на суддівських записках.

Свій перший бій в супертяжах Усик виграв. 13 жовтня 2019 року наш співвітчизник легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).