Промоутер Олександра Усика Едді Хірн заявив, що поєдинок українця проти Дерека Чісори ймовірно відбудеться в кінці серпня.

Як повідомляє видання vRinge, промоутер підтвердив, що бій відбудеться не у Великій Британії, як планувалося раніше.

Усик - Чісора Boxing Scene

"Ми ведемо переговори про місце проведення бою. У нас є кілька варіантів, які надходять з різних куточків світу. На жаль, але в найближчі місяці це єдиний спосіб проводити бої такого масштабу. Здорово, що в грудні 2019 роки ми провели бій Ентоні Джошуа – Енді Руїс 2 в Саудівській Аравії. Все пройшло на найвищому рівні. І тепер весь світ дізнався, що топові бої не обов'язково мають проходити в Америці", – заявив Едді Хирн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше менеджер Дерека Чісори Девід Хей опублікував трейлер до бою свого клієнта проти Олександра Усика.

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