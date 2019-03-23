В Усика розповіли, що буде з його поясами

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про долю поясів його підопічного після переходу в супертяжі.

У листопаді 2018 року український боксер успішно захистив свої титули в поєдинку проти британця Тоні Белью і після цього оголосив про перехід у наступну вагову категорію.

"Як тільки Усик прийме остаточне рішення залишитися в новій вазі - він звільнить пояси" - цитує Красюка Sportbox.

Олександр Усик instagram.com/usykaa

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу проти росіянина Дениса Лебедєва. У Росії чекають рішення українського боксера.

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