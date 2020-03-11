Головна Новини
11 березня • оновлено в 23:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Це буде війна": Усик отримав загрозу від Чісори перед боєм

1.3т
Читати матеріал російською

Британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) пригрозив війною непереможному українському суперважковаговику Олександру Усику (17-0, 13 КО).

Усик - Чісора

Усик - Чісора

t.me/Usyk17

"Війна йде. Усик вважає, що він може піднятися і вижити з великими хлопчиками. Він може бути безперечним чемпіоном світу у важкій вазі, але 23 травня він дізнається, як це бути ураженим справжнім супертяжем. Він приходить на мою територію. Я збираюся гранично точно пояснити йому, чому він ховався в крузервейті, а також помститися за мого хлопчика, Тоні Белью. Це буде війна", – цитує слова Чісори офіційний Telegram-канал Усика.

"Буде війна": Усика спробували залякати перед його боєм

t.me/Usyk17

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня було оголошено, що непереможний український боксер Олександр Усик офіційно свій наступний бій проведе проти Дерека Чісори. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" у Лондоні.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Кингз
VS
Оттава Сенаторз
Победа Лос-Анджелеса в основное время
1.99 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Виннипег Джетс
Победа Виннипега или ничья в основное время
1.73 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Чикаго с нулевой форой
1.55 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Юта Джаз
Победа Оклахомы с форой в -2,5 очка
1.93 Сделать ставку
Даллас Маверикс
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с нулевой форой
1.89 Сделать ставку
Майами Хит
VS
Шарлотт Хорнетс
Победа Майами с форой в -9,5 очка
1.83 Сделать ставку
Атланта Хокс
VS
Нью-Йорк Никс
Тотал больше 117,5 очка Атланты
1.87 Сделать ставку
Пидручный
VS
Фак
Украинец финиширует выше словенца
1.616 Сделать ставку
Севилья
VS
Рома
Обе команды забьют
1.86 Сделать ставку