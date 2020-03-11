"Буде війна": Усика спробували залякати перед його боєм

Британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) пригрозив війною непереможному українському суперважковаговику Олександру Усику (17-0, 13 КО).

Усик - Чісора t.me/Usyk17

"Війна йде. Усик вважає, що він може піднятися і вижити з великими хлопчиками. Він може бути безперечним чемпіоном світу у важкій вазі, але 23 травня він дізнається, як це бути ураженим справжнім супертяжем. Він приходить на мою територію. Я збираюся гранично точно пояснити йому, чому він ховався в крузервейті, а також помститися за мого хлопчика, Тоні Белью. Це буде війна", – цитує слова Чісори офіційний Telegram-канал Усика.

t.me/Usyk17

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня було оголошено, що непереможний український боксер Олександр Усик офіційно свій наступний бій проведе проти Дерека Чісори. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" у Лондоні.

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