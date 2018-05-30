"Це божевілля": тренер Гассієва назвав дату бою з Усиком

Фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим повинен відбутися 21 липня. Про це повідомив тренер суперника нашого чемпіона Абель Санчес.

При цьому американський фахівець висловив здивування з приводу того, що все ще не оголошено місце проведення бою. "Організатори суперсерії сказали мені, що поєдинок відбудеться 21 липня. Але все ще немає місця. Це божевілля", - наводить слова Санчеса badlefthook.com.

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Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв повинен був відбутися 11 травня в аравійської Джидді, проте був скасований через травму українця. Після цього російська сторона усіляким чином намагалася роздобути право на організацію вечора.

Як повідомляв Обозреватель, в Росії висловили сумніви з приводу того, що бій Усик - Гассієв пройде на території РФ.