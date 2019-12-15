У сенсаційному бою з нокаутом визначився суперник Ломаченка - опубліковано відео

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) Річард Коммi (29-2, 26 KO) зазнав сенсаційно поразку від проспекту Теофімо Лопеса (14-0, 11 KO).

Коммі - Лопес

Со-головний поєдинок на вечорі боксу в Нью-Йорку пройшов на арені Madison Square Garden і завершився технічним нокаутом від американського боксера.

У другому раунді 32-річний ганець пропустив потужний правий боковий в голову, який звалив його в нокдаун. Коммі зміг продовжити зустріч, однак вона перетворилася в одностороннє побиття, яке зупинив рефері.

Коммі - Лопес

Коммі - Лопес

Коммі - Лопес

Теофімо Лопес

Після перемоги Лопес зробив традиційне сальто.

lopez repping the burrow jersey and the heisman pose after a ko.



i'm boxing's new # 1 fan pic.twitter.com/NPz9hCktSr - Anthony Rizzo (@RizzoReport) December 15, 2019

Переможець бою Коммi – Лопес битиметься з Василем Ломаченком за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум назвав несподіване місце проведення наступного поєдинку українця.

У червні цього року Коммi (29-2, 26 КО) переміг ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

У липні Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), тренер якого обіцяв убити українця Василя Ломаченка в рингу, здобув непросту перемогу над японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 КО).

Спочатку Ломаченко планував провести об'єднавчий бій з Коммi 12 квітня, однак чемпіон світу IBF пошкодив кисть і не відновився до цієї дати. Українцю довелося провести обов'язковий захист проти британця Ентоні Кролли, а бій з ганським боксером був відкладений.

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