У сенсаційному бою з нокаутом визначився суперник Ломаченка - опубліковано відео

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) Річард Коммi (29-2, 26 KO) зазнав сенсаційно поразку від проспекту Теофімо Лопеса (14-0, 11 KO).

Со-головний поєдинок на вечорі боксу в Нью-Йорку пройшов на арені Madison Square Garden і завершився технічним нокаутом від американського боксера.

У другому раунді 32-річний ганець пропустив потужний правий боковий в голову, який звалив його в нокдаун. Коммі зміг продовжити зустріч, однак вона перетворилася в одностороннє побиття, яке зупинив рефері.

Після перемоги Лопес зробив традиційне сальто.

lopez repping the burrow jersey and the heisman pose after a ko.



i'm boxing's new # 1 fan pic.twitter.com/NPz9hCktSr