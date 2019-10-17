Сюрприз: букмекери опублікували ставки на бій Усик – Руїс

Українець Олександр Усик буде вважатися фаворитом поєдинку проти мексиканця Енді Руїса, якщо той виграє реванш у британця Ентоні Джошуа.
Руїс, який сенсаційно переміг свого суперника 1 червня в США, за контрактом зобов'язаний бути дати супернику негайну можливість повернути собі титули. Другий бій боксерів пройде у Саудівській Аравії 7 грудня, а його переможець буде битися з Усиком.
Олександр Усик битиметься з переможцем реваншу Джошуа – Руїс
Boxing Scene
У разі поєдинку Олександра проти мексиканця поставити на його перемогу можна буде з коефіцієнтом 1,34. Нічию букмекери оцінили показником 25,00. А котирування на успіх Енді досягають рівня 3,00.
Американське видання Forbes назвало такі котирування сюрпризом.
Нагадаємо, Олександр Усик успішно дебютував у суперважкій ваговій категорії, перемігши технічним нокаутом американця Чазза Візерспуна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії оцінили шанси Усика в наступному бою, назвавши його справжнім вбивцею.
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