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4 грудня • оновлено в 16:41
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Суперник Ломаченка! Коммі – Лопес: прогноз на чемпіонський бій

1.8т
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Американець Теофімо Лопес вважається фаворитом поєдинку з представником Гани Річардом Коммі, у якому визначиться наступний суперник українця Василя Ломаченка.

Поєдинок відбудеться на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку 14 грудня. На кону стоятиме чемпіонський пояс за версією Міжнародної федерації боксу (IBF) у легкій вазі.

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Коммі – Лопес

Коммі – Лопес

Boxing Sxene

Аналітики вважають, що у молодого американця трохи більше шансів завоювати титул. Ставки на перемогу Лопеса приймаються з коефіцієнтом 1,67. Нічия оцінюється котируванням 21,00. А показники на успіх Коммі досягають рівня 2,30.

Зазначимо, що переможець бою Коммі – Лопес битиметься з Василем Ломаченком за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум назвав несподіване місце проведення наступного поєдинку українця.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Рiчард Коммi Теофімо Лопес
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