Син Віталія Кличка оригінально привітав його з Днем народження

Старший син Віталія Кличка Єгор оригінально привітав його з Днем народження. Хлопець сказав, що йде в мери Києва.

Про це мер Києва написав на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня виповнюється 49 років легендарному українському боксеру, "вічному" чемпіону світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), а тепер "просто" меру Києва Віталію Кличку.

Кличко-старший почав свою професійну кар'єру в 1996 році і завершив її в 2012-му. За цей час провів 47 боїв, програвши усього в двох. 41 поєдинок із 45 Кличко завершив достроковою перемогою.

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