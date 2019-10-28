Реванш Джошуа – Руїс: Усика викликали на бій в ОАЕ

Відомий британський супертяж Дерек Чісора, який 26 жовтня нокаутував свого співвітчизника Девіда Прайса, заявив про намір провести свій наступний бій вже 7 грудня.

40-річний боксер висловив бажання вийти на ринг в андеркарті реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс, який прийме ОАЕ. При цьому Чісора серед інших викликав на поєдинок українця Олександра Усика.

Boxing Scene

"Я хочу боксувати в Ер-Ріяді. Хочу вичавити з себе ще один бій у цьому році. Суперники? Міллер, Джозеф Паркер або Усик. Я поговорю про це з промоутером Едді Хірном, і потім мій менеджер Девід Хей зможе спробувати організувати бій", – цитує Чісору Boxing Sxene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Девід Хей заявив про те, що Дерек Чісора має намір провести бій з Олександром Усиком, а сам поєдинок повинен вийти фантастичним.

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