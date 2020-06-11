Головна Новини
11 червня • оновлено в 12:54
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Промоутер Усика відреагував на чутки про бій Джошуа – Ф'юрі

1.8т
Читати матеріал російською

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про те, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році.

Нагадаємо, що українець є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Британець повинен спочатку провести обов'язковий захист титулу IBF проти болгарина Кубрата Пулєва, а потім побитися з Усиком, проте інформація щодо домовленості про два бої з Ф'юрі йде врозріз з цими планами.

Олександр Красюк та Олександр Усик

Олександр Красюк та Олександр Усик

UA-Football

"Усик досяг неймовірних висот у першій важкій вазі і тепер заслужено став обов'язковим претендентом у важкій вазі. Як його промоутер, я можу лише зробити все для того, щоб його жертви не були марними. Ми маємо якомога швидше організувати титульний бій для Усика. Ми стоятимемо на своєму", – цитує слова Красюка видання BoxingScene.

Відзначимо, що наступним суперником українського боксера є Дерек Чісора, поєдинок з яким був спочатку запланований на 23 травня в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сопромоутер Усика Едді Хірн висловився про дату і місце бою проти Чісори.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Дерек Чісора Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Бавария
VS
Боруссия М
Боруссия М с форой (+1.5)
1.92 Сделать ставку
Фортуна
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3
1.75 Сделать ставку
Падерборн
VS
Вердер
Победа Вердера с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Фрайбург
Тотал меньше 3
1.65 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа Espada с форой в -1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Japaleno
VS
HONORIS
Победа HONORIS
2,01 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Illuminar
Победа Copenhagen Flames
1.60 Сделать ставку
NaVi
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,51 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Hellraisers
Победа Hellraisers с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Заря
VS
Динамо Киев
Обе забьют
1.86 Сделать ставку