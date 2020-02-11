Промоутер Усика прокоментував травму боксера

Промоутер українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що слова про травму його підопічного не відповідають дійсності.

"Це точно не нова травма. Це навіть рецидивом назвати не можна. Це просто як санаторій, реабілітаційний процес. Ми зараз на тому рівні, що не хочеться ризикувати", – цитує слова Красюка агентство Tribuna.

Олександр Усик та Олександр Красюк iSport.ua

Нагадаємо, що відомий промоутер компанії Matchroom Boxing Едді Гірн заявив, що поєдинок українця проти британського важковаговика Дерека Чісори буде перенесений через травму нашого співвітчизника, і назвав орієнтовну дату бою. Варто зазначити, що раніше зустріч двох боксерів була запланована на березень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери змінили котирування на бій Олександра Усика проти Дерека Чісори.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!