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14 лютого • оновлено в 10:41
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Промоутер Усика пояснив ситуацію з травмою боксера

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Промоутер Олександра Усика з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів про прохання українського боксера призначити бій проти Дерека Чісори не раніше кінця квітня.

"Насправді він не травмований. Після бою з Чаззом Уізерспуном йому потрібен був час на відновлення ліктя. Він запитав, чи можемо ми перенести поєдинок проти Чісори на кінець квітня. Кінець квітня не підходив нам по датах, тому бій відбудеться у травні. Усик був травмований чотири тижні тому, але зараз він в порядку та працює в тренувальному таборі", – заявив Хірн в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

Едді Хирн

Едді Хирн

Нагадаємо, що український боксер також спростував інформацію про свою травму, заявивши, що дату бою проти британця посунули через те, що йому необхідно пройти "велике техобслуговування".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Дерек Чісора назвав секрет успіху в поєдинку проти Олександра Усика.

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Тема
Усик - Чiсора
Особи
Едді Хірн Дерек Чісора Олександр Усик
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