Промоутер Усика насмішив ЗМІ заявою про нокаут Ломаченка

Британський промоутер Едді Хірн викликав глузування з боку журналістів, висловивши упевненість у тому, що його підопічний Люк Кемпбелл поб'є Василя Ломаченка в поєдинку 31 серпня.

На думку Хірна, для українця бій із британським олімпійським чемпіоном буде найскладнішим у кар'єрі і завершиться нокаутом. Ця репліка одного з промоутерів Олександра Усика змусила репортерів розсміятися.

"Люк Кемпбелл нокаутує Ломаченка. Життя йде хвилями. У нас є проблеми з Ділліаном Уайтом, Ентоні Джошуа програв Руїсу. Але тепер у нас є реванш, ми підписали Головкіна, Естрада виграє, Кемпбелл виграє... Ломаченко – геній, але це буде його найважчий бій у кар'єрі. Люк панчер, високий, рухливий. Це буде приголомшливий бій", – сказав Хірн в інтерв'ю Xicana Boxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко заявив, що йому не терпиться вийти в ринг на бій із Кемпбеллом.

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