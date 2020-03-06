Головна Новини
6 березня • оновлено в 15:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Повинен програти: стало відомо про проблему Усика в бою з Чісорою

4.3т
Читати матеріал російською

Со-промоутер Олександра Усика Едді Хірн дуже хоче провести бій за титул абсолютного чемпіона між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі в 2020 році.

З цієї причини можлива перемога нашого співвітчизника над Дереком Чісорою не вписується в його плани.

"Велика проблема в тому, що Усик повинен побитися з переможцем поєдинку Джошуа – Пулєв. Єдиний варіант, при якому він не буде цього робити, полягає в тому, щоб почекати ще місяць або віддати йому пояс вже після об'єднавчого бою. Я поки не знаю, як це зробити, але іноді й такі питання вирішуються", – сказав Хірн в інтерв'ю SkySports.

Олександр Усик

Олександр Усик

ringside24.com

Він також згадав і про інший варіант, при якому Джошуа вдасться уникнути обов'язкової зустрічі з Усиком.

"У Усика ще є незакінчена справа 23 травня. Можливо, 24 травня він вже не буде обов'язковим претенденом на титул, якщо Чісорі є, що сказати. Це буде вбивча битва у Лондоні. На наступному тижні ми оголосимо всі її деталі", – додав відомий промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ентоні Джошуа остаточно визначився з датою та місцем бою за титул IBF проти Кубрата Пулєва.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Особи
Кубрат Пулєв Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Едді Хірн Дерек Чісора Олександр Усик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия М
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3-х голов
1.86 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Лейпциг
Победа гостей
1.975 Сделать ставку
Александрия
VS
Динамо
Победа гостей
1.49 Сделать ставку
Победа Германии
6.0 Сделать ставку
Победа Германии
2.55 Сделать ставку
Свитолина
VS
Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Данилович
VS
Цуренко
Тотал меньше 20,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Борнмут
Победа Ливерпуля с форой (-1.5)
1.76 Сделать ставку
Арсенал
VS
Вест Хэм
Победа Арсенала с форой (-1)
1.94 Сделать ставку
Бернли
VS
Тоттенхэм
Победа Бернли с форой (0)
1.91 Сделать ставку