Повинен програти: стало відомо про проблему Усика в бою з Чісорою

Со-промоутер Олександра Усика Едді Хірн дуже хоче провести бій за титул абсолютного чемпіона між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі в 2020 році.

З цієї причини можлива перемога нашого співвітчизника над Дереком Чісорою не вписується в його плани.

"Велика проблема в тому, що Усик повинен побитися з переможцем поєдинку Джошуа – Пулєв. Єдиний варіант, при якому він не буде цього робити, полягає в тому, щоб почекати ще місяць або віддати йому пояс вже після об'єднавчого бою. Я поки не знаю, як це зробити, але іноді й такі питання вирішуються", – сказав Хірн в інтерв'ю SkySports.

Олександр Усик ringside24.com

Він також згадав і про інший варіант, при якому Джошуа вдасться уникнути обов'язкової зустрічі з Усиком.

"У Усика ще є незакінчена справа 23 травня. Можливо, 24 травня він вже не буде обов'язковим претенденом на титул, якщо Чісорі є, що сказати. Це буде вбивча битва у Лондоні. На наступному тижні ми оголосимо всі її деталі", – додав відомий промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ентоні Джошуа остаточно визначився з датою та місцем бою за титул IBF проти Кубрата Пулєва.

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