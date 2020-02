Передумав: найкращий боксер світу прийняв рішення по бою з кривдником Дерев'янченко

Третій бій між найкращим боксером світу Саулем Альваресом і Геннадієм Головкіним, який у скандальному поєдинку побив українця Сергія Дерев'янченко, може відбутися у вересні.

""Канело" Альварес висловив бажання побитися з Геннадієм Головкіним у вересні, незважаючи на відсутність зацікавленості в третьому поєдинку між боксерами раніше. Альварес хоче провести бій у ваговій категорії 76,2 кг, для чого Головкіну необхідно буде набрати вагу", – написав у себе в Twitter авторитетний журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер.

Sources: Canelo Alvarez has expressed interest in fighting Gennadiy Golovkin in September after previously showing little interest in a trilogy bout. Alvarez plans to campaign at 168 pounds so GGG would likely have to move up from 160. DAZN has long tried to finalize the fight