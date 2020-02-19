Головна Новини
19 лютого • оновлено в 11:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Передумав: найкращий боксер світу прийняв рішення по бою з кривдником Дерев'янченко

465
Читати матеріал російською

Третій бій між найкращим боксером світу Саулем Альваресом і Геннадієм Головкіним, який у скандальному поєдинку побив українця Сергія Дерев'янченко, може відбутися у вересні.

""Канело" Альварес висловив бажання побитися з Геннадієм Головкіним у вересні, незважаючи на відсутність зацікавленості в третьому поєдинку між боксерами раніше. Альварес хоче провести бій у ваговій категорії 76,2 кг, для чого Головкіну необхідно буде набрати вагу", – написав у себе в Twitter авторитетний журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер.

Сауль Альварес проти Геннадія Головкіна

Сауль Альварес проти Геннадія Головкіна

Відзначимо, що раніше мексиканець не був зацікавлений у поєдинку проти Головкіна, який був запланований на вересень 2019 року, оскільки його промоутер Оскар Де Ла Хоя домовився зі стрімінговим сервісом DAZN за його спиною. Сауль є найкращим боксером світу незалежно від ваги, лідируючи в рейтингу pound-for-pound.

Нагадаємо, що Альварес і Головкін зустрічалися вже двічі. У першому бою їм не вдалося виявити сильнішого, а другий поєдинок закінчився мінімальною перемогою мексиканця за рішенням суддів.

Новини
Ковальов - Альварес: з'явилося відео моторошного нокауту росіянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Сергій Дерев'янченко запланував бій проти Сауля Альвареса у 2020 році.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Особи
Сергій Деревянченко Геннадій Головкін Сауль Альварес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Айнтрахт
VS
Зальцбург
Победа Айнтрахта
2.10 Сделать ставку
Лудогорец
VS
Интер
Инд. тотал Интера больше 1.5
1.83 Сделать ставку
Хетафе
VS
Аякс
Аякс не проиграет и тотал меньше 2.5
2.80 Сделать ставку
Байер
VS
Порту
Тотал больше 2.5
1.90 Сделать ставку
Вулверхэмптон
VS
Эспаньол
Победа Вулверхэмптона с форой (-1)
1.92 Сделать ставку
Рома
VS
Гент
Гент забьет
1.59 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Бостон Брюинз
Победа Бостона в основное время
1.95 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Аризона Койотс
Победа Далласа с нулевой форой
1.63 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Сент-Луис Блюз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Сент-Луиса в основное время
1.58 Сделать ставку