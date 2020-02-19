Передумав: найкращий боксер світу прийняв рішення по бою з кривдником Дерев'янченко

Третій бій між найкращим боксером світу Саулем Альваресом і Геннадієм Головкіним, який у скандальному поєдинку побив українця Сергія Дерев'янченко, може відбутися у вересні.

""Канело" Альварес висловив бажання побитися з Геннадієм Головкіним у вересні, незважаючи на відсутність зацікавленості в третьому поєдинку між боксерами раніше. Альварес хоче провести бій у ваговій категорії 76,2 кг, для чого Головкіну необхідно буде набрати вагу", – написав у себе в Twitter авторитетний журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер.

Сауль Альварес проти Геннадія Головкіна

Sources: Canelo Alvarez has expressed interest in fighting Gennadiy Golovkin in September after previously showing little interest in a trilogy bout. Alvarez plans to campaign at 168 pounds so GGG would likely have to move up from 160. DAZN has long tried to finalize the fight - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 18, 2020

Відзначимо, що раніше мексиканець не був зацікавлений у поєдинку проти Головкіна, який був запланований на вересень 2019 року, оскільки його промоутер Оскар Де Ла Хоя домовився зі стрімінговим сервісом DAZN за його спиною. Сауль є найкращим боксером світу незалежно від ваги, лідируючи в рейтингу pound-for-pound.

Нагадаємо, що Альварес і Головкін зустрічалися вже двічі. У першому бою їм не вдалося виявити сильнішого, а другий поєдинок закінчився мінімальною перемогою мексиканця за рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Сергій Дерев'янченко запланував бій проти Сауля Альвареса у 2020 році.

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