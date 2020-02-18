Бій екссуперника Усика скасовано - ЗМІ

Дебютний поєдинок в суперважкій вазі російського боксера Мурата Гассієва не відбудеться 29 лютого, як було заплановано.

Про зрив бою повідомив журналіст авторитетного видання ESPN Стів Кім у своєму Twitter.

Мурат Гассієв Федерація боксу Росії

Як очікувалося, в останній день лютого Гассієв нарешті дебютує в рамках суперважкого дивізіону (понад 90,7 кг) на арені в місті Фріско, штат Техас, США. Цікаво, що поєдинок був запланований в прямій трансляції на Першому каналі в Росії. Суперником Гассієва повинен був бути маловідомий американець Джеррі Форрест.

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За словами інсайдера, бій перенесений через проблеми з пошуком спаринг-партнерів.

Murat Gassiev will not be part of the Feb 29 card in Frisco, Texas, I'm told. Some problems securing sparring partners, so his heavyweight debut has been delayed (again) #BOXING - Steve Kim (@StevESPNKim) February 18, 2020

Гассієв не виходив в ринг з липня 2018 року. В останньому проведеному поєдинку в Москві в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) він програв українцю Олександру Усику. Після бою росіянина прооперували, його камбек кілька разів відкладався через проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року Гассієв відмовився проводити бій на розігріві в Усика.

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