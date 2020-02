Бій екссуперника Усика скасовано - ЗМІ

Дебютний поєдинок в суперважкій вазі російського боксера Мурата Гассієва не відбудеться 29 лютого, як було заплановано.

Про зрив бою повідомив журналіст авторитетного видання ESPN Стів Кім у своєму Twitter.

Як очікувалося, в останній день лютого Гассієв нарешті дебютує в рамках суперважкого дивізіону (понад 90,7 кг) на арені в місті Фріско, штат Техас, США. Цікаво, що поєдинок був запланований в прямій трансляції на Першому каналі в Росії. Суперником Гассієва повинен був бути маловідомий американець Джеррі Форрест.

За словами інсайдера, бій перенесений через проблеми з пошуком спаринг-партнерів.

Murat Gassiev will not be part of the Feb 29 card in Frisco, Texas, I'm told. Some problems securing sparring partners, so his heavyweight debut has been delayed (again) #BOXING