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28 січня • оновлено в 18:39
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"Неприємний сюрприз": передбачен однозначний результат бою Усик - Чісора

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Знаменитий британський боксер Ділліан Уайт (27-1, 18 КО) впевнений, що українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) програє в поєдинку проти Дерека Чісори (32-9-0, 23 КО).

Олександр Усик

Олександр Усик

"Я абсолютно і на 100% впевнений, що Дерек може перемогти Усика і я буду підтримувати його. Українець зазнав проблеми в бою з Уізерспуном. Так, він перебоксував і перебігав Уїзерспуна, але він викинув неймовірне число ударів. А Уізерспун був уже пенсіонером", – цитує Уайта SkySports.

На думку Уайта його співвітчизник піднесе кримчанину сюрприз.

"Усик впевнений, що зможе обхитрити Дерека, але я впевнений, що Чісора буде в формі і він зможе піднести Олександру неприємний сюрприз. Усіка чекає важка ніч, навіть якщо він переможе. Українському боксеру не варто недооцінювати Чісору. Доведеться серйозно попрацювати", - підсумував Уайт.

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Шансів немає: букмекери змінили котирування на бій Усик – Чісора

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик проведе свій наступний бій проти британця Дерека Чісори 28 березня. З великою ймовірністю поєдинок пройде в Лондоні.

Пізніше свій прогноз на бій Усик - Чісора дав Ентоні Джошуа.

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Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Ділліан Уайт Дерек Чісора Олександр Усик
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