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6 жовтня • оновлено в 17:57
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Непереможний український боксер убивчим нокаутом відправив суперника в лікарню

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Відомий український боксер Дмитро Митрофанов (7-0-1, 5 КО) ефектно переміг Новака Радулович (9-5-1, 4 КО) з Сербії, здобувши 7-ю перемогу на професійному рингу.

Поєдинок в середній вазі на арені "Термінал" в Броварах завершився жорстким нокаутом у 4-му раунді.

29-річний уродженець Чернігова володів з перших хвилин заволодів ініціативою, часто притискаючи суперника до канатів і обробляючи потужними серіями. Після однієї з таких серій серб спробував відступити, але пропустив вбивчий лівий боковий.

Після падіння на ринг Радулович так і не зміг піднятися і його прямо на носилках винесли з рингу в машину швидкої допомоги.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 10 серпня Митрофанов переміг технічним нокаутом Рафала Яцкевич (50-23-2, 22 КО) з Польщі, здобувши 6-ту перемогу на професійному рингу.

21 квітня на вечорі боксу в Києві. 29-річний уродженець Чернігова брутально нокаутував Хорхе Вальєхо (7-6, 3 КО).

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Особа
Дмитро Митрофанов
Місце
Україна Бровари
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